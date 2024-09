Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen wurden vier Personen verletzt.

Unfall in Neudorf LU

Der Unfall passiert gegen 4.15 Uhr am Samstag. Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos wurden vier Personen verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Samstag mittelt.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Michelsamt. Die Strasse wurde vorübergehend für Räumungsarbeiten gesperrt. Der Unfallhergang wird nun abgeklärt.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.