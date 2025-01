Mann (76) fährt Fussgängerin an und verletzt sie schwer

Verkehrsunfälle führten im Kanton Luzern im neuen Jahr zu mehreren Verletzten. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss dem Communiqué fuhr ein 76-jähriger Autolenker am Donnerstag in der Stadt Luzern auf der Hauptstrasse vom Kreuzstutz in Richtung Reussbühl. Beim dortigen Fussgängerstreifen kollidierte er mit einer Fussgängerin, welche die Strasse überquerte. Ohne anzuhalten, fuhr er weiter. Später konnte die Polizei den Mann bei einer Autobahnraststätte auffinden und ihn kontrollieren. Die Polizei nahm ihm seinen Führerausweis ab.

Gleichentags kam es zu einem Verkehrsunfall in Mosen LU, als eine betrunkene Autofahrerin im Gebiet Moserwald von der Strasse abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Die Autofahrerin musste laut Polizeiangaben ins Spital gefahren werden. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 1,64 Promille. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die 35-jährige Frau das Auto vorgängig im Kanton Aargau entwendet. Zudem besass sie keinen gültigen Fahrausweis.

Mit einer leichten Verletzung kam ein Autofahrer davon, der am Freitag kurz nach Mitternacht von Schwarzenberg in Richtung Malters fuhr und in einer Linkskurve abseits der Strasse geriet. Er prallte in einen Baum.