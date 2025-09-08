Töfffahrer (†45) prallt gegen Betonmauer – tot

Ein 45-jähriger Mann verlor am Sonntag in Emmen die Kontrolle über seinen Töff. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Mann wurde bei der Kollision mit der Betonwand tödlich verletzt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Am Sonntagabend kam es auf der Rüeggisingerstrasse in Emmen LU zu einem tödlichen Unfall. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit einem Töff in Richtung Waldibrücke.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Betonmauer.

Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 20'000 Franken. Die Strasse wurde für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Emmen.