Unfall in Ebikon LU Vier Fahrzeuge verunfallen – zwei Verletzte

Bei einer Kollision mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwochabend in Ebikon zwei Personen verletzt worden. Der Sachschaden wird von der Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag auf 35'000 Franken beziffert.

Publiziert: vor 5 Minuten