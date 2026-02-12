Ein Autofahrer kollidierte am Mittwoch im Kanton Luzern frontal mit einer jungen Bikerin. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt und ins Spital eingeliefert.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Adligenswilerstrasse von Adligenswil in Richtung Ebikon LU. Im Bereich Büel überholte der Autofahrer mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einer entgegenkommenden Töfffahrerin, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Beim Unfall wurde die Töfffahrerin (21) lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Die Adligenswilerstrasse zwischen Adligenswil und Ebikon war für rund sechs Stunden gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Ebikon-Dierikon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30'000 Franken.