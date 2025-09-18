DE
Unfall in Büron LU
Rangierarbeiter bei Zusammenstoss mit Auto verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Güterzug und einem Auto ist am Donnerstagmorgen in Büron LU ein Rangierarbeiter verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.
Publiziert: 16:36 Uhr
Bei einer Kollision zwischen einem Güterzug und einem Auto wurde am Donnerstag ein Rangierarbeiter in Büron LU verletzt.
Foto: Handout Luzerner Polizei
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Am Donnerstagmorgen stiess ein für Rangierarbeiten fahrender Güterzug an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammen, das die Gleise überquerte, wie es im Communiqué hiess. Dabei wurde ein Rangiermitarbeiter auf dem Güterzug verletzt.

Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20'000 Franken.

