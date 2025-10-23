Auto kippt auf A2 auf die Seite

In Buchs LU ist es am Donnerstagvormittag zu einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 gekommen. Drei Insassen wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Beim Selbstunfall auf der Autobahn A2 Richtung Süden wurden in Buchs LU drei Personen leicht verletzt ins Spital gebracht. Foto: Handout Luzerner Polizei

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gemäss der Mitteilung der Luzerner Polizei geriet ein Auto auf der A2 aus bislang ungeklärten Gründen nach links, prallte gegen die Mittelleitwand, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit der Böschung. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite, wie es am Donnerstag hiess.

Die Lenkerin und die zwei Mitfahrenden konnten das Auto nicht selbstständig verlassen und wurden von der Feuerwehr der Region Sursee befreit. Anschliessend brachte die Ambulanz die Personen ins Spital.

Die Fahrbahn wurde durch eine Putzmaschine gereinigt. Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 45'000 Franken.

Der Unfall führte zu einem Rückstau auf der Autobahn A2, wie es weiter hiess.