Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Lieferwagen und Auto kollidieren in Altishofen LU bei Kreuzung
- Fahrer des Lieferwagens schwer verletzt, per Helikopter ins Spital geflogen
- Sachschaden beträgt rund 35’000 Franken
Janine EnderliRedaktorin News
Ein Lieferwagen fuhr am Donnerstagmorgen auf der Nebenstrasse «Huoben» in Richtung Altishofen LU.
Bei der Kreuzung im Gebiet Huoben beabsichtigte er geradeaus weiterzufahren zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das auf der Richenthalerstrasse in Richtung Richenthal fuhr.
Der 25-jährige Lieferwagenfahrer erlitt bei der Kollision lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35’000 Franken.