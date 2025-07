Unfall im Kanton Luzern Töfffahrer (16) bei Kollision mit Lastwagen schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagvormittag auf der Kantonsstrasse in Gunzwil LU. Ein 16-jähriger Töfffahrer kollidierte mit einem Lastwagen und wurde mit erheblichen Verletzungen per Helikopter ins Spital geflogen.

Publiziert: 18:26 Uhr | Aktualisiert: 18:28 Uhr