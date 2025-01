1/2 Am Donnerstagabend sorgte ein Unfall auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern für Verkehrsbehinderungen. Foto: Luzerner Polizei

Auf einen Blick Unfall auf A2 bei Luzern-Horw: Auto überschlug sich, drei Verletzte

Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und versuchte auszuweichen

Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und versuchte auszuweichen

Sachschaden beläuft sich auf rund 25'000 Franken, zweistündige Verkehrsbehinderungen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr geriet der Verkehr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Ausfahrt Luzern-Horw ins Stocken. Eine Autofahrerin auf dem Überholstreifen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und unternahm einen Versuch, auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen. Dort kam es zur Kollision mit dem Vorderfahrzeug, worauf ihr Auto auf das Dach kippte. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gefahren. Der Lenker des vorderen Fahrzeugs verletzte sich leicht. Er begibt sich bei Bedarf aus eigenem Antrieb in ärztliche Behandlung, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25'000 Franken. Wegen des Unfalls sowie den anschliessenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf der Autobahn A2 in Richtung Norden während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.