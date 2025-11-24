Heftiger Unfall im Luzerner Ortsteil Littau: Am Sonntagnachmittag geriet ein Mädchen unter einen fahrenden Bus. Sie wurde schwer verletzt.

Mädchen (14) gerät in Luzern unter Bus – schwer verletzt

Mädchen (14) gerät in Luzern unter Bus – schwer verletzt

Darum gehts 14-Jährige stürzt aus Bus und wird schwer verletzt

Unfall ereignete sich an der Bushaltestelle «Rönnimoosrain» in Littau

Rettungsdienst 144 brachte das Mädchen ins Spital Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag stieg eine 14-jährige Jugendliche an der Bushaltestelle «Rönnimoosrain» im Luzerner Ortsteil Littau aus dem Bus.

Dabei stürzte die Jugendliche und geriet mit den Beinen unter das weiterfahrende Fahrzeug.

Das Mädchen wurde erheblich verletzt und vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.