Darum gehts
- 14-Jährige stürzt aus Bus und wird schwer verletzt
- Unfall ereignete sich an der Bushaltestelle «Rönnimoosrain» in Littau
- Rettungsdienst 144 brachte das Mädchen ins Spital
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Am Sonntagnachmittag stieg eine 14-jährige Jugendliche an der Bushaltestelle «Rönnimoosrain» im Luzerner Ortsteil Littau aus dem Bus.
Dabei stürzte die Jugendliche und geriet mit den Beinen unter das weiterfahrende Fahrzeug.
Das Mädchen wurde erheblich verletzt und vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.