Unbekannte Täter flüchteten Vier Polizisten an Luzerner Fasnacht durch Böller verletzt

An der Luzerner Fasnacht kam es am Dienstagabend zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, als Unbekannte mehrere Böller in die Menge warfen. Vier Polizisten wurden dabei verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Täter entkamen unerkannt.