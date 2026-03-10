DE
Tragödie in Schüpfheim LU
Mann (†56) stirbt bei Selbstunfall

Tragischer Unfall in Schüpfheim LU. Ein 56-jähriger Mann verstirbt am Montag, als sein landwirtschaftliches Fahrzeug im steilen Gelände umkippt. Rettungskräfte waren vor Ort, doch kam jede Hilfe zu spät.
Publiziert: vor 29 Minuten
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Ein 56-jähriger Mann verstirbt am Montag in Schüpfheim LU, als sein landwirtschaftliches Fahrzeug im steilen Gelände umkippt.
Foto: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN
Mattia JutzelerRedaktor News

Am Montagnachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet Schüpfheim LU ein Selbstunfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der Fahrzeugführer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Der 56-jährige Mann brachte mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug Gülle aus. Aus noch ungeklärten Gründen überschlug sich das Fahrzeug im steilen Gelände. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

