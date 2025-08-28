In Luzern hat sich am Donnerstag ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Lastwagen kollidierte mit einem Velofahrer. Ein Mann kam ums Leben.

1/2 Am Donnerstag kam es in Luzern zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Schlimmer Unfall in Luzern: Am Donnerstagmorgen sind in Luzern ein Lastwagen und ein Velofahrer zusammengeprallt Aufnahmen einer Blick-Leserin zeigen die Unfallstelle.

Die Frau wurde Augenzeugin des Vorfalls. «Die Person, die vom Lastwagen erfasst wurde, ist leider verstorben», erklärt die Leserin betroffen. Auch die Feuerwehr sei im Einsatz gestanden.

81-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Auf Anfrage bestätigt die Luzerner Polizei den Unfall. Am Donnerstagmorgen sei es an der Tribschenstrasse in Luzern zur Kollision gekommen. Der 81-jährige Velofahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Der Unfallhergang werde von der Luzerner Polizei abgeklärt. Ein Care-Team wurde ebenfalls aufgeboten.