Luzern ist Gastkanton am Zürcher Sechseläuten 2027

Der Kanton Luzern wird sich vom 16. April bis 19. April 2027 als Gastkanton am Zürcher Frühlingsfest präsentieren. Finanziert wird der Auftritt mit Lotteriegeldern, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Der Kanton Luzern ist Gastkanton am Zürcher Frühlingsfest 2027, mit dem traditionellen Sechseläuten und Böögg-Verbrennen. (Archivbild) Foto: TIL BUERGY

Darum gehts Luzern präsentiert Kulturerbe beim Sechseläuten in Zürich

Das Fest umfasst Sechseläuten, Umzug und Böögg-Verbrennen

Kosten von 500'000 Franken werden durch Lotterieerträge gedeckt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das mehrtägige Fest mit Sechseläuten, Umzug und dem Verbrennen des Böögg biete Luzern eine Bühne, um sein «vielfältiges Kulturerbe», die Volkskultur, das aktuelle Kulturschaffen sowie kulinarische Luzerner Spezialitäten «einem breiten Publikum zu präsentieren», hiess es im Communiqué. Organisiert wird der Auftritt vom Bildungs- und Kulturdepartement mit seinem Vorsteher Armin Hartmann (SVP).

Die Kosten für den Auftritt belaufen sich gemäss Regierungsrat auf rund 500'000 Franken. Sie sollen aus Lotterieerträgen gedeckt werden. Regierungsrat Hartmann spricht in der Mitteilung von einer «einmaligen Gelegenheit, Luzern als attraktiven und lebenswerten Kulturkanton vorzustellen». Inhalte aus dem Kantonsjubiläum LU222, das heuer mit verschiedenen Aktivitäten im Kanton gefeiert wird, sollen in den Gastauftritt einfliessen, so die Regierung.