Ein 78-jähriger Schweizer ist nach einem Fahrradunfall bei Sursee LU verstorben. Der Rentner kam am Samstag von der Fahrbahn ab, stürzte auf dem Trottoir und erlag am Sonntag im Spital seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Luzern untersucht den Vorfall.

Rentner (†78) stirbt nach Velosturz in Sursee LU

Rentner (†78) stirbt nach Velosturz in Sursee LU

Ein 78-jähriger Schweizer ist nach einem Fahrradunfall bei Sursee LU verstorben. Foto: KEYSTONE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 78-jähriger Schweizer ist am Sonntag im Spital gestorben, nachdem er am Vortag bei Sursee LU mit dem Velo von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt war. Der Rentner sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Kantonspolizei Luzern am Montag mit.

Der Mann sei am Samstagnachmittag auf der Münsterstrasse Richtung Sursee auf der Höhe einer Kreuzung aus bis zum Montag noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn aufs Trottoir gefahren. Dort sei er gestürzt und anschliessend mit dem Rettungswagen ins Spital überführt worden.

Die Untersuchung zum Unfall leitet die Staatsanwaltschaft Luzern.