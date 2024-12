Luzerner Theater verzeichnet 2023/24 ein Zuschauerwachstum

Im Luzerner Theater waren in der Spielzeit 2023/24 im Schnitt drei Viertel der Plätze belegt. Wie das Theater in seinem Geschäftsbericht schreibt, stieg die Auslastung von 70 Prozent im 2022/23 auf 76 Prozent in der letzten Saison.

Das Luzerner Theater ist in der Spielzeit 2023/24 beim Publikum gut angekommen. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In die Höhe kletterte auch die Gesamtbesucherzahl, und zwar von 47'770 auf rund 58'800. Allerdings bot das Theater 2023/24 auch mehr Veranstaltungen an als im Jahr zuvor, nämlich 367 gegenüber 338, wie es in dem am Mittwoch publizierten Geschäftsbericht heisst.

Zudem bot das Luzerner Theater Vermittlungsprojekte an, welche von rund 35'600 Personen besucht wurden. Es habe somit 2023/24 total 94'400 Personen erreicht, hiess es im Geschäftsbericht. 2022/23 seien es rund 87'800 gewesen.

Die Jahresrechnung der Saison 2023/24 schliesst mit einem positiven Ergebnis von rund 21'500 Franken ab. Im Jahr zuvor hatte ein Minus von gut 137'400 Franken resultiert. Der Eigenfinanzierungsgrad verbesserte sich von 15,74 Prozent auf 16,91 Prozent.