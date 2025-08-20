Emmen LU prüft eine einzige Bewerbung für «Le Théâtre»-Nachfolge

Ein einziges Dossier ist im Rahmen der Ausschreibung der Gemeinde Emmen LU für die Neuverpachtung des Kultur- und Kongresszentrums Gersag (KKG) eingegangen. Die Gemeinde will die Bewerbung nun formell prüfen.

Die Gemeinde Emmen sucht einen neuen Pächter für das Kultur- und Kongresszentrum Gersag (KKG). (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Eingabefrist verstrich am 15. August. Die Vorprüfung laufe nun bis am 27. August, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Bei einem positiven Befund werde das Dossier in den Bewertungsprozess überführt. Am 11. September würde dann eine «Bewerbungs- und Angebotspräsentation» mit den Anbietenden stattfinden.

Sollte das Dossier den Anforderungen nicht genügen, würde der Gemeinderat über das weitere Vorgehen befinden.

Emmen strebt an, das KKG per 1. Januar 2026 neu zu verpachten. Wie im Juni bekannt wurde, lassen die bisherigen Betreiberinnen und Betreiber des «Le Théâtre» und des Restaurants «Prélude» ihren Vertrag Ende 2025 auslaufen. Als Grund gaben die Verantwortlichen finanzielle Probleme bei vergangenen Musical-Eigenproduktionen an. Darauf schrieb die Gemeinde den Betrieb neu aus.

Zwei weitere mögliche Interessenten, die an der Ausschreibung teilnehmen wollten, zogen ihre Bewerbungsabsicht vor Ablauf der Frist zurück, so die Gemeinde weiter.