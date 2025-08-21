Im Luzerner Theater sind auf die neue Spielzeit hin wieder alle Plätze verfügbar. Das Haus an der Reuss hatte im April den ersten Rang aus Sicherheitsgründen gesperrt, um die Stabilität des Balkons zu überprüfen.

Der Zuschauerraum des Luzerner Theaters ist wieder bereit. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mögliche Mängel an der Konstruktion hatten sich im Frühling bei einer Routinekontrolle gezeigt, als lose Gipsplatten entdeckt wurden. Die Plätze im Parkett unter dem Balkon wurden zwar nach kurzer Zeit wieder freigegeben. Der erste Rang blieb aber bis Ende Spielzeit gesperrt.

Betriebsdirektor Stefan Vogel informierte am Donnerstag die Medien über die in der Sommerpause vorgenommenen Arbeiten. Die Decke über den hinteren Reihen des Parketts wurde demnach total erneuert. Ferner wurden Holzbalken ersetzt und die Stahlkonstruktion wurde verstärkt.

Der erste Rang sei jetzt «so sicher wie noch nie», sagte Vogel. Es handle sich aber um eine «Notsanierung» und keine Sanierung für Jahrzehnte. Das Luzerner Theater sei weiterhin baufällig.

Laut Adrian Balmer, kaufmännischer Direktor des Luzerner Theaters, kostete die Notsanierung 300'000 bis 350'000 Franken. Wegen der Sperrung der 145 der 480 Plätze hätten sich die Einnahmen aus den Billettverkäufen um 120'000 Franken zudem reduziert, sagte er. Allerdings liege das Theater bei den Karteneinnahmen nur um 40'000 Franken unter Budget, denn die Auslastung sei über die ganze Saison hoch gewesen. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»

Das Luzerner Stadtparlament hatte im Februar einen Kredit von 5 Millionen Franken gesprochen, damit das Theater mit kleineren Sanierungen bis 2028 sicher weiterbetrieben werden kann. Die am ersten Rang vorgenommene Notsanierung war in diesem Kredit nicht enthalten, sie wird aber aus diesem bezahlt werden können, wie Vertreter der Stadt und des Theaters erklärten.