Kleinflugzeug muss in Triengen LU notlanden

Ein einmotoriges Flugzeug ist am Freitag auf dem Flugplatz in Triengen LU zu einer Notlandung gezwungen worden. Verletzt wurde niemand.

Die Maschine ist mit dem Bauch im Gras gelandet, wie ein von der Polizei veröffentlichtes Foto zeigt. Foto: Luzerner Polizei

Georg Nopper Redaktor News

Mit vier Menschen an Bord musste am Freitag kurz vor 12.15 Uhr ein einmotoriges Flugzeug in Triengen LU «mutmasslich» aufgrund eines technischen Defekts notlanden. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die Maschine kam mit dem Bauch im Gras zum Stillstand, wie ein von der Polizei veröffentlichtes Foto zeigt. Augenscheinlich war es zu Problemen mit dem Fahrwerk gekommen.

Untersuchungen eingeleitet

Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren, Angehörige des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshelikopter.

Die genaue Ursache für die Notlandung ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) und der Bundesanwaltschaft (BA). Die Untersuchungen der BA und der Sust werden parallel und in enger Koordination geführt.