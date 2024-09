Zwischen einer Fussgängerin und zwei Velofahrern ist es am Dienstag in Luzern zu einem Streit gekommen. Nach einem verbalen Disput wurde die Fussgängerin vom Velofahrer gestossen und verletzte sich dabei. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen kam es auf dem Carl-Spitteler-Quai in Luzern zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 72-jährigen Fussgängerin und einem Mann und einer Frau, die mit dem Velo unterwegs waren. Im Verlaufe des Disputs wurde die Rentnerin vom unbekannten Mann zu Boden gestossen und verletzte sich dabei. Sie musste durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht werden. Die beiden Velofahrer fuhren in Richtung Stadt davon, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Die Luzerner Polizei sucht nun die beiden Velofahrer. Der Mann trug gemäss Zeugen ein rotes Oberteil und ein Baseballcap. Die beiden Velofahrer oder Personen mit Informationen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden.