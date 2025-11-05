Motorradfahrer bei Kollision mit Lieferwagen in Aesch LU verletzt

Ein Lenker eines Kleinmotorrades verletzte sich am Dienstag in Aesch LU bei einer Kollision mit einem Lieferwagen.
Foto: Handout Luzerner Polizei
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Gemäss Polizeiangaben bog ein Lenker mit einem Kleinmotorrad und angekoppeltem Anhänger von der Schürmattstrasse auf die Hauptstrasse ein. Anschliessend wollte er nach links auf einen Vorplatz abbiegen.
Gleichzeitig setzte ein Lieferwagen, der laut Communiqué in Richtung Meisterschwanden unterwegs war, zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoss.
Den Sachschaden bezifferte die Luzerner Polizei auf rund 20'000 Franken.