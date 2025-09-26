Hund rennt in Ebikon LU Reh hinterher und wird angefahren

Ein Hund ist am Mittwochnachmittag in Ebikon LU von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er war einem Reh hinterhergerannt, welches von einem Bus erfasst wurde, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Die Luzerner Polizei hatte am Mittwochnachmittag mit zwei Unfällen zu tun, bei welchen in Ebikon ein Hund respektive ein Reh angefahren wurden. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Polizei sucht weiterhin nach dem Fahrer des Unfallautos

Das Reh wurde dabei verletzt, sodass es von einem Jagdaufseher «erlöst» werden musste, wie die Polizei weiter schrieb.

Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht.

Der Lenker des Unfallautos fuhr weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Polizei sucht weiter nach ihm.