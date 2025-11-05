Ein Verletzter nach Auffahrunfall vor Zebrastreifen in Kottwil LU

Die Luzerner Polizei stand am Dienstag nach einem Auffahrunfall in Kottwil im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein Lieferwagenlenker hatte das Anhalten des Autos vor dem Fussgängerstreifen zu spät bemerkt, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. So kam es zur Auffahrkollision, bei der das Auto nach links weggestossen wurde und neben der Strasse zum Stehen kam.
Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von 15'000 Franken.