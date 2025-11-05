DE
Strassenverkehrsunfall
Ein Verletzter nach Auffahrunfall vor Zebrastreifen in Kottwil LU

Bei der Strassenüberquerung eines siebenjährigen Mädchens in Kottwil LU ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei verletzte sich ein Autofahrer, das Kind blieb unverletzt.
Die Luzerner Polizei stand am Dienstag nach einem Auffahrunfall in Kottwil im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Lieferwagenlenker hatte das Anhalten des Autos vor dem Fussgängerstreifen zu spät bemerkt, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. So kam es zur Auffahrkollision, bei der das Auto nach links weggestossen wurde und neben der Strasse zum Stehen kam.

Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden von 15'000 Franken.

