Stallbrand in Richenthal Mehrere Dutzend Ferkel und Kalb sterben in Flammen

Bei einem Brand in einer Scheune in Richenthal sind am frühen Samstagmorgen mehrere Dutzend Tiere verendet. Ein Feuerwehrmann musste zur Kontrolle ins Spital, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit.

Publiziert: vor 56 Minuten