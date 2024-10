Die Stadt Luzern hat für das Areal Littau West 98 gemeinnützige Wohnungen vorgesehen. Am Donnerstag schrieb sie das Grundstück im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger aus.

Stadt Luzern plant 98 gemeinnützige Wohnungen in Littau

Stadt Luzern plant 98 gemeinnützige Wohnungen in Littau

Der Stadt Luzern gehören über 10'000 Hektaren des Areals Littau West. Foto: Stadt Luzern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Stadt besitzt zwei Baubereiche des Areals in der Grösse von etwas über 10'000 Hektaren, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die restlichen Baubereiche gehören der Wohnbaugenossenschaft WGL sowie Privatpersonen. Auf diesen entstehen zu einem späteren Zeitpunkt weitere 270 Wohnungen.

Künftig sollen ein öffentlicher Platz, ein Kindergarten sowie ein Spielplatz an das Grundstück angrenzen, so die Stadt. Zudem soll die Buslinie 12 verlängert und an das Areal angeschlossen werden.

Das Teilgrundstück im Gebiet Tschuepis an der Renggstrasse wird für 80 Jahre im Baurecht abgegeben. Der Baurechtszins beträgt jährlich rund 258'000 Franken.