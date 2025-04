Auf dem Gärtnerei-Areal von Blumen Ley an der Spitalstrasse in Luzern sind 80 Mietwohnungen und eine parkähnliche Gartenanlage vorgesehen. Hinter dem Projekt «Blumenhof» stehen die Luzerner Unternehmer Toni Bucher, Julia Schwöbel und Anne-Kathrin Schwöbel.

An der Spitalstrasse in Luzern sind 80 neue Wohnungen geplant

An der Spitalstrasse in Luzern sind 80 neue Wohnungen geplant

An der Spitalstrasse in Luzern sind 80 Mietwohnungen geplant. (Visualisierung) Foto: Iwan Bühler Architekten

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Geplant ist ein Blockrandgebäude in U-Form mit fünf Stockwerken und einer Höhe von maximal 17 Metern, teilte die Investorin Caranto AG am Mittwoch mit. Im Innenhof soll eine begrünte, parkähnliche Gartenanlage mit Blumen und Bäumen entstehen. Die Mieten für die Neubauwohnungen auf einer Fläche von knapp 6000 Quadratmeter sollen im «tiefen Preissegment» liegen.

Von den 80 Mietwohnungen sollen 28 nach der Realisierung an Josef Ley und seine Geschwister übergehen. Diese führen den Blumenladen gegenüber dem Kantonsspital. «Wir suchen eine Nachfolge für den Blumenladen, den wir in den Neubau integrieren möchten», wird Josef Ley in der Mitteilung zitiert. Die anderen 52 Wohnungen vermietet die Caranto AG.

Noch dieses Jahr soll das Baugesuch eingereicht werden. Eine Machbarkeitsstudie liegt gemäss Mitteilung vor.