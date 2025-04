Die Stadt Luzern wird bis 2030 den Löwenplatz nördlich vom Bourbaki-Panorama entsiegeln und dort mehr Bäume pflanzen. Bereits in diesen Tagen wird der Platz vorübergehend mit Pflanzen, Sträuchern und Sitzgelegenheiten verschönert.

Löwenplatz in der Stadt Luzern soll grüner und attraktiver werden

Ein asiatischer Tourist drückt auf dem Löwenplatz vor einer Leuchttafel mit einem Luzerner Stadtplan auf seinem Mobiltelefon herum. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Die Umgestaltung des Löwenplatzes könne die Aufenthaltsqualität an diesem Ort erhöhen und das Stadtklima positiv beeinflussen, schrieb die Stadt am Montag in einer Mitteilung. Die Arbeiten zur Aufwertung des Löwenplatzes gehen auf ein 2022 überwiesenes Postulat aus dem Stadtparlament zurück.

Für die temporären Massnahmen wird der Löwenplatz grösstenteils autofrei. Der motorisierte Verkehr wird im Gegenverkehr auf der Nordseite des Platzes geführt, hiess es weiter. Damit entstünde mehr Raum für die Fussgängerinnen und Fussgänger.

Vor Ort und online zeigen Plakate, wie der Löwenplatz dereinst aussehen soll. Eine Umfrage läuft bis zum 6. Juni.