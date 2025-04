Ursula Heussi neue Verwaltungsrätin der Luzerner Kantonsspital AG

Ursula Heussi gehört neu dem Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG und der Spital Nidwalden AG an. Foto: Staatskanzlei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die neue Verwaltungsrätin Ursula Heussi hat Jahrgang 1967 und wohnt in Lachen, wie die Staatskanzlei Luzern am Montag mitteilte. Sie arbeitet im Spital Männedorf ZH. Sie tritt ihr neues Amt am 1. Juli 2025 an. Cornelia Gehrig ist 2024 aus dem Gremium ausgeschieden.

Im April haben zudem Elsi Meier, Giatgen A. Spinas und Pauline de Vos Bolay den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG und der Spital Nidwalden AG verlassen. Ihre Nachfolge soll noch in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bestimmt werden, hiess es in der Mitteilung.

Die Luzerner Kantonsspital AG ist die Rechtsträgerin der Luks Gruppe. Neben der Spital Nidwalden AG gehört auch die Luks Spitalbetriebe AG zur Luks-Gruppe, welche die Spitäler in Luzern, Sursee und Wolhusen führt. Die Luzerner Kantonsspital AG und die Spital Nidwalden AG haben identische Verwaltungsräte.