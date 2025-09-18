Luzerner Kantonsspital sucht neuen Finanzchef

Das Luzerner Kantonsspital (Luks Gruppe) fasst die beiden Posten als operativer Leiter des Geschäfts für Zentrum und Regionen zusammen und schreibt die Position des Finanzchefs neu aus. Ziel sei eine klarere Führungsstruktur über alle Spitalstandorte hinweg.

Die Luks Gruppe mit dem Luzerner Kantonsspital (Bild) sucht einen neuen Finanzchef. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Aufgaben des Chief Operating Officer (COO) waren bisher auf drei Personen für die Bereiche Zentrum, Regionen und Spezialkliniken verteilt, teilte die Luks Gruppe am Donnerstag mit. Bei den Spezialkliniken verändere sich die Leitung nicht, sagte Linus Estermann, Projektleiter Kommunikation und Marketing beim Luks, auf Anfrage.

Künftig übernehme eine Person die Verantwortung für den Betrieb aller Spitalstandorte auf Geschäftsleitungsebene. Der aktuelle COO Zentrum, Christoph Henzen, geht Ende Oktober 2025 in Pension, die Position COO Regionen ist laut Mitteilung derzeit vakant.

Auch die Position des Chief Financial Officer (CFO) wird neu besetzt. Der amtierende Finanzchef Hansjörg Schmid tritt zurück, die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.

Künftig liege der Schwerpunkt stärker auf «Wirtschaftlichkeit», «strategischem Ressourceneinsatz» und der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur, so das Luks. Bis eine Nachfolge gefunden ist, bleibe Schmid im Amt.