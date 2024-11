Die Stadt Luzern hat für den Knoten Adligenswilerstrasse/Gundoldingenstrasse Aufwertungsmassnahmen vorgesehen. Unter anderem will sie künftig dort auf die Ampel verzichten.

Stadt Luzern will auf Ampel bei Adligenswilerstrasse verzichten

Die Ampel beim Knoten Adligenswiler-/ Gundoldingenstrasse in Luzern soll verschwinden. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ampel hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, teilte die Stadt Luzern am Dienstag mit. Statt sie zu ersetzen, will sie mit weiteren Massnahmen für einen sicheren Verkehrsfluss sorgen. Beispielsweise soll der Zebrastreifen auf Höhe Dietschibergstrasse verlegt werden.

Weiter sollen die Einmündungen in die Dietschibergstrasse sowie in die Utenbergstrasse verbessert werden. Die oberirdische Sammelstelle, bei der es in der Vergangenheit immer wieder zu kritischen Verkehrssituationen kam, soll durch eine Unterflur-Wertstoffsammelstelle ersetzt werden.

Teil des Projekts ist auch eine teilweise Entsiegelung des Parkplatzes zwischen der Dietschiberg- und der Utenbergstrasse. Die Parkfelder werden mit sickerfähigem Belag ausgestattet, damit das Regenwasser besser abfliessen kann, wie es hiess. Ausserdem wird ein behindertengerechter Parkplatz und eine Nextbike-Station gebaut.

Die Bauarbeiten starten im April 2025 und dauern rund ein halbes Jahr. Die Kosten für die Optimierungsmassnahmen belaufen sich auf gut 970'000 Franken. Die öffentliche Planauflage startet am 4. Dezember und endet am 23. Dezember.