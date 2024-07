Einbruch im Schulhaus Würzenbach in Luzern: Unbekannte verursachten einen Wasserschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Der Schaden im Schulhaus ist immens.

Janine Enderli Redaktorin News

Vergangene Woche verschafften sich Unbekannte Zugang ins Schulhaus Würzenbach. Es wurden mehrere Lavabos verstopft und die Wasserhähne aufgedreht, was zu einem massiven Wasserschaden führte.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitag sollen die Unbekannten laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei in das Schulhaus eingedrungen sein. Die Sachbeschädigung wurde am Freitagnachmittag festgestellt. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr der Stadt Luzern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die im Umfeld des Schulhauses verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.