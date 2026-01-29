Ein Auto geriet am Donnerstagmorgen in Wolhusen von der Strasse, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zwei Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 50’000 Franken.

Darum gehts Selbstunfall in Wolhusen: Auto überschlug sich am 29. Januar 2026

Zwei Personen verletzt ins Spital gebracht nach Überschlag im Schwimmbad

Sachschaden geschätzt auf 50’000 Franken, Fahrzeug mit Kran geborgen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr geriet im Gebiet Ziehenfeld in Wolhusen ein Fahrzeug von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und rutschte einen Hang hinunter. In der Folge überschlug sich der Personenwagen, durchbrach einen weiteren Zaun und kam schliesslich auf dem Dach liegend, auf dem Rasen des geschlossenen Schwimmbads Wolhusen, zum Stillstand.

Zwei Personen wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50’000 Franken geschätzt.