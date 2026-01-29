DE
Selbstunfall in Wolhusen LU
Auto kracht in Schwimmbad – zwei Personen verletzt

Ein Auto geriet am Donnerstagmorgen in Wolhusen von der Strasse, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Zwei Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 50’000 Franken.
Publiziert: 14:34 Uhr
Der Wagen kam von der Strasse ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
  • Selbstunfall in Wolhusen: Auto überschlug sich am 29. Januar 2026
  • Zwei Personen verletzt ins Spital gebracht nach Überschlag im Schwimmbad
  • Sachschaden geschätzt auf 50’000 Franken, Fahrzeug mit Kran geborgen
Johannes HilligRedaktor News

Am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr geriet im Gebiet Ziehenfeld in Wolhusen ein Fahrzeug von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und rutschte einen Hang hinunter. In der Folge überschlug sich der Personenwagen, durchbrach einen weiteren Zaun und kam schliesslich auf dem Dach liegend, auf dem Rasen des geschlossenen Schwimmbads Wolhusen, zum Stillstand.

Zwei Personen wurden beim Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 50’000 Franken geschätzt.

