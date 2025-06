Alfred von Wartburg (90) aus Emmen LU wird seit Dienstag vermisst.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Wer hat Alfred von Wartburg gesehen? Der 90-Jährige wird seit Dienstag vermisst. Das teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Demnach verliess der Mann am Dienstagvormittag das Betagtenzentrum Emmenfeld in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihm jede Spur.

«Der 90-Jährige dürfte allenfalls dehydriert sein und ist auf Medikamente angewiesen», schreibt die Polizei in der Mitteilung weiter.

Auffällig gebückte Haltung

Alfred von Wartburg ist circa 1,60 Meter gross, hat eine normale Statur und graue Haare. Er hat ausserdem eine Halbglatze. Weiter hat er eine auffällig gebückte Haltung und einen langsamen Gang.

Als der Mann das Betagtenzentrum verliess, trug er eine lange beige Stoffhose, ein rot kariertes Hemd und Sandalen.

Wer Angaben zur vermissten Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Luzerner Polizei in Verbindung zu setzen unter 041 248 81 17.