Am Dienstagabend ist in Wolhusen LU ein Auto von der Strasse abgekommen und überschlug sich mehrfach. Der Lenker erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Am Dienstag abend kurz nach 19.45 Uhr war ein Autofahrer auf der Nebenstrasse Vorder-Steinhuserberg in Richtung Wolhusen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf das stark abfallende Wiesland hinaus. Dort drehte sich das Fahrzeug und überschlug sich mehrmals. Nach rund 175 Metern kam das Auto schliesslich auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Der 33-jährige Autofahrer erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.