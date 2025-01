Anfang Januar kam es in Altbüron zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Töfffahrer. Er erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Jetzt teilt die Polizei mit: Der Töffahrer ist verstorben.

Der junge Töfffahrer musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Dort ist er nun verstorben. Foto: Luzerner Polizei

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Autofahrer (24) fuhr am 8. Januar auf der Roggliswilerstrasse von Altbüron LU in Richtung Roggliswil LU. Im Gebiet Widacher setzte der Autofahrer zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zu einer massiven Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Töfffahrer. Der 18-jährige Töfffahrer erlitt beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 24-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Nun teilt die Luzerner Polizei mit: Der Töffahrer ist seinen Verletzungen im Spital erlegen. Er sei letzte Woche verstorben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30'000 Franken.