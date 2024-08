In Vitznau LU wurde ein 24-Jähriger bei Arbeiten an einem Elektroverteilerkasten lebensbedrohlich verletzt und ins Spital geflogen.

24-jähriger Arbeiter erleidet in Vitznau LU Stromschlag

Ein 24-jähriger Arbeiter musste nach einem Stromschlag am Montag per Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. (Archivbild)

Ein 24-jähriger Mann wurde am Montagvormittag in Vitznau LU bei Arbeiten an einem Elektroverteilerkasten lebensbedrohlich verletzt.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, erlitt er einen Stromschlag und wurde anschliessend per Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Wie genau es zu dem Vorfall kam, bleibt unklar. Die Staatsanwaltschaft Emmen führt Untersuchungen.