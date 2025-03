In Fischbach LU läuft am Donnerstagabend ein Grosseinsatz der Polizei. Schwer bewaffnete Beamte sind vor Ort. Die Gründe für den Einsatz sind noch unklar.

Grosseinsatz in Fischbach LU – Grund unklar

Grosseinsatz in Fischbach LU – Grund unklar

In Fischbach LU läuft am Donnerstagabend ein Grosseinsatz der Polizei. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts Grosser Polizeieinsatz in Fischbach, Kanton Luzern. Genaue Umstände noch unbekannt

Bilder zeigen Polizisten in schwerer Bewaffnung vor Ort

Luzerner Polizei bestätigt den Einsatz, gibt aber keine weiteren Details bekannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein Polizeieinsatz ist am Donnerstagabend in Fischbach LU im Gange. Die genauen Umstände sind noch unbekannt. Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage von Blick lediglich den Einsatz. Alle weiteren Informationen werden erst am Freitag bekannt gegeben. «20 Minuten» hatte zuerst über den Einsatz berichtet.

Laut der Quelle zeigen Bilder eines News-Scouts Polizisten in schwerer Bewaffnung. Die Luzerner Polizei hat den Einsatz bestätigt, ohne weitere Details preiszugeben. «20 Minuten» zufolge liegen derzeit keine zusätzlichen Informationen vor.

+++ Update folgt +++