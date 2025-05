Luzerner Ferienpass kostet neu einheitlich 16 Franken

Mit dem Ferienpass haben Kinder freien Eintritt in die Badis. (Symbolbild) Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

Wie die Stadt Luzern am Freitag mitteilte, kostet der Ferienpass damit neu einheitlich 16 Franken pro Woche. 2024 musste für das Grundangebot (freie Fahrt mit Bus und Bahn im Ferienpassgebiet sowie Gratiseintritte in Badeanstalten und Museen) 12 Franken bezahlt werden. Der Preis für den Ferienpass Plus betrug 17 Franken.

Der neue Ferienpass vereine alle Angebote der bisherigen Varianten, teilte die Stadt mit. Er erleichtere den Zugang für alle Familien und vereinfache Bestellung und Administration. Die Spezialangebote, welche dasjenige des Ferienpasses ergänzten, könnten weiterhin auch ohne Ferienpass kostenpflichtig gebucht werden.

Wie es in der Mitteilung weiter hiess, tritt Küssnacht SZ neu dem Ferienpass bei. Die anderen Ferienpassgemeinden befinden sich alle im Kanton Luzern. Neben der Stadt Luzern sind dies Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Emmen, Gisikon, Horw, Inwil, Kriens, Malters, Meggen, Root, Rothenburg, Schwarzenberg und Udligenswil.