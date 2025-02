1/18 Die beiden Blick-Journis sind unterwegs. Passend als Blick-Käfer verkleidet.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstag, dem 27. Februar zieht es «Fasnächtlerinnen» und «Fasnächtler» wieder in die Luzerner Innenstadt. Punkt 5 Uhr am Morgen wird mit dem Urknall die für viele beste Zeit des Jahres eingeläutet. Über 50 Guggen «schränzen» in der Altstadt dem Morgen entgegen. Blick begleitet den Event mit Live-Übertragungen, Challenges für die Moderatorinnen und Moderatoren und zeigt euch die abgefahrensten Kostüme und «Grinde». Im Ticker bleibt ihr auf dem Laufenden, was den Umzug und das Phänomen Fasnacht angeht, wenn ihr nicht live in Luzern dabei sein könnt.