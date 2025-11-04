Der Milchverarbeiter Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) hat Sandro Tichelli zum neuen CEO ernannt. Er tritt die Nachfolge von Ralph Siegl an und übernimmt die Leitung des Milchpulver- und Babynahrungsspezialisten per Anfang 2026.

Hochdorf Swiss Nutrition stellt insbesondere Milchpulver her. (Archivaufnahme) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 44-jährige Tichelli kommt gemäss Mitteilung vom Dienstag von Danone Schweiz, wo er zuletzt als Country Manager tätig war.

Bis zu seinem Amtsantritt übernimmt interimistisch Oliver Banz die Leitung des Unternehmens. Er ist Partner und Leiter Portfoliomanagement bei AS Equity Partners, dem schweizerisch-britischen Finanzinvestor, der HSN Ende 2024 übernommen hat.

Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge rund 300 Mitarbeitende. Jüngst zogen die Verwaltungsräume der lange im namensgebenden Hochdorf ansässigen Firma nach Root LU um.

Bis Ende 2025 soll die Produktion auf den Standort Sulgen im Kanton Thurgau konzentriert werden.