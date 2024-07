Leserbilder zeigen ein Auto, dass auf der Autobahn A14 von Luzern in Richtung Zug in Vollbrand steht. Es muss mit Stau gerechnet werden. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Auto sand auf Autobahn A14 in Luzern in Vollbrand

1/6 Das Auto steht in Vollbrand.

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Wie Bilder eines Leserreporters am Dienstagabend zeigen, stand ein Auto auf der Autobahn A14 von Luzern in Richtung Zug in Flammen. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15:45 Uhr zwischen Gisikon LU und der Verzweigung Rütihof ZG. Durch die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) konnten die Flammen gelöscht werden.

Wie die Kantonspolizei Zug am Dienstagabend mitteilte, konnten die Insassen des Autos, fünf Personen, das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Weiter wurden durch das Feuer der Strassenbelag sowie ein Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Während den Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der Normalstreifen gesperrt werden. Dies führte im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst untersucht.

Der erwähnte ausserkantonale Autobahnabschnitt wird durch die Zuger Polizei betreut.