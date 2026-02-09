In Zell wurden am 4. Februar 2026 zahlreiche Schmuckstücke in der Luther und am Ufer gefunden. Die Luzerner Polizei sucht nun deren Besitze.

Darum gehts Schmuckstücke in Zell am 4. Februar 2026 entdeckt

Fundort war die Luther und ihr Uferbereich

Polizei bietet Bilder an, Telefon: 041 248 81 17 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Bürger meldete am Mittwoch, dass er in der Luther auf dem Gemeindegebiet von Zell diverse Schmuckgegenstände gefunden habe.

Durch die ausgerückte Polizeipatrouille konnten der Schmuck geborgen sowie weitere Gegenstände und Schatullen im Uferbereich festgestellt werden. Woher die Schmuckgegenstände stammen und wem sie gehören, ist derzeit unklar. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.

Die Luzerner Polizei sucht in diesem Zusammenhang die Besitzer der Gegenstände. Personen, welche ihre Gegenstände wiedererkennen oder Hinweise zu den Besitzern geben können, werden gebeten, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden. Zu diesem Zweck wird Bildmaterial des Schmucks zur Verfügung gestellt.