Ein unbekannter Radfahrer hat in Luzern eine 14-jährige Velofahrerin verletzt. Der Mann schlug dem Mädchen beim Vorbeifahren ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Täter flüchtete auf Rennrad, trug grünes T-Shirt und lange Haare

Vorfall ereignete sich am 26. August 2025 gegen 20:00 Uhr

Johannes Hillig Redaktor News

Am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, war eine junge Radfahrerin auf dem Xylophonweg stadteinwärts unterwegs. Sie fuhr im Schritttempo neben einer Kollegin, die zu Fuss unterwegs war. Gemäss den Aussagen der Geschädigten kreuzte im Gebiet Nordpol ein unbekannter Radfahrer die beiden und schlug der Velofahrerin beim Vorbeifahren mit der Hand ins Gesicht. Der Mann setzte seine Fahrt anschliessend fort, ohne anzuhalten. Das Opfer erlitt Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der gesuchte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

• ca. 45–50 Jahre alt

• lange braun-graue, zusammengebundene Haare

• grünes T-Shirt

• unterwegs mit einem Rennrad

Die Luzerner Polizei bittet den unbekannten Radfahrer sowie Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur gesuchten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.