Am Dienstagnachmittag ist eine Velofahrerin in der Stadt Luzern von einem Auto erfasst worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich auf der Maihofstrasse. Foto: Google Street View

Auf einen Blick Velofahrerin stirbt nach Kollision mit Auto in Luzern

Polizei sucht Zeugen, insbesondere Fahrer eines dunklen Personenwagens

Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Maihofstrasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Eine Velofahrerin (†69) fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Maihofstrasse in der Stadt Luzern in Richtung Ebikon. Auf der Höhe Maihofstrasse 35 kollidierte sie mit dem Heck eines dunklen Autos, welches ebenfalls in Richtung Ebikon fuhr. Durch die Kollision stürzte die Velofahrerin auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst. «Trotz rascher medizinischer Versorgung verstarb die Velofahrerin noch auf der Unfallstelle», schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Insbesondere wird die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen Personenwagens gesucht, welcher in Richtung Ebikon fuhr und auf Höhe der Unfallstelle einen vbl-Bus vor sich von der Bushaltestelle einfahren liess. Die Person sowie Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich via Telefon 041 248 81 17 zu melden.