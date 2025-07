Unbekannte klauen Kirchenschätze in Wolhusen LU

In der vergangenen Woche haben Unbekannte den Kirchenschatz der katholischen Pfarrkirche in Wolhusen LU entwendet. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

1/6 Dieser Kelch wurde gestohlen. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts Einbruch in katholische Kirche in Wolhusen LU, Kirchenschmuck aus Tresor gestohlen

Diebe entwendeten Monstranzen, Kelche, Weihrauchfässer und Ostensorien aus der Sakristei

Marian Nadler Redaktor News

In der vergangenen Woche schlugen sie zu: Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde von Unbekannten genutzt, um sich gewaltsam Zutritt zur katholischen Kirche in Wolhusen im Kanton Luzern zu verschaffen. Die Kriminellen gelangten in die Sakristei.

«In der Sakristei wurde ein Tresor aufgebrochen und der Kirchenschmuck gestohlen», schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Es wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter Monstranzen, Kelche, Weihrauchfässer oder Ostensorien. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Pfarrkirche in Wolhusen oder zum Verbleib des Kirchenschatzes machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich an die Telefonnummer 041 248 81 17 zu wenden.