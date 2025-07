Bewaffneter Überfall auf Bank in Willisau: Täter mit Motorradhelm flüchtig. Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Töff-Mann überfällt Bank in Willisau LU

1/2 Die Polizei sucht diesen Bankräuber. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts Bewaffneter Raubüberfall in Willisau. Täterschaft flüchtig. Polizei sucht Zeugen

Täter trug dunkle Hose, graue Jacke und Motorradhelm bei Überfall

Vorfall ereignete sich am 24. Juli 2025 um 16 Uhr

Johannes Hillig Redaktor News

Am Donnerstag gegen 16 Uhr betrat ein Mann in Willisau an der Bruggmatt 1 eine Bank und forderte mit einer Waffe von einer Angestellten Geld. Der Räuber konnte laut Luzerner Polizei mit einer unbekannten Summe flüchten.

Der Täter war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer grauen Jacke und einem Motorradhelm. Weitere Informationen können derzeit noch nicht gegeben werden, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Luzerner Polizei sucht im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall Zeugen, welche Beobachtungen im Umfeld des Bankgebäudes oder verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf die Flucht der Täterschaft, die möglicherweise mit einem Motorrad erfolgt ist, gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.