Nach einem Hundebiss am 15. Juli hat sich ein Mann im Spital behandeln lassen müssen. Der Mann war auf dem E-Bike unterwegs, als ein freilaufender Hund ihn verletzte. Die mutmassliche Halterin ging weiter, ohne ihre Angaben zu hinterlassen.

Freilaufender Hund beisst E-Bike-Fahrer in Neuenkirch LU

Freilaufender Hund beisst E-Bike-Fahrer in Neuenkirch LU

Die Luzerner Polizei sucht nach einer unbekannten Person, deren Hund am 15. Juli in Neuenkirch einen E-Bike-Fahrer gebissen hat. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag, um etwa 10.30 Uhr, auf dem Weg von Willistatt in Richtung Voglisberg, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Die Hundehalterin habe gemäss Angaben des Verletzten drei Hunde dabei gehabt, zwei kleinere angeleint und einen grösseren freilaufend. Dieser habe im Vorbeigehen zugebissen.

Die Luzerner Polizei sucht nach der unbekannten Hundehalterin oder Personen, die Angaben zum Vorfall oder zu der gesuchten Person machen können.