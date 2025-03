Polizei sucht Fasnächtler

In Luzern kam es vergangenen Freitag zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, bei denen ein Mann erheblich verletzt wurde. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine Person in einem blauen Fasnachtskostüm.

1/2 Die Polizei sucht einen Zeugen in einem blauen Fasnachtskostüm. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Valentin Köpfli Redaktor News

In der Nacht auf den vergangenen Freitag ist es zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den gleichen beiden Parteien gekommen. Ein Mann wurde dabei erheblich verletzt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

An der Bushaltestelle Kasernenplatz in der Stadt Luzern (stadtauswärts) ist es am Freitag, dem 28. Februar 2025 um ca. 01:00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gut eine Stunde später trafen die beiden Parteien in Neuenkirch im Bereich der Bushaltestelle Kirche erneut aufeinander.

Zwei Schlägereien am gleichen Abend

Zwischen den fünf unbekannten Personen sowie zwei Männern kam es in der Folge zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung. Ein Mann (31) wurde dabei erheblich verletzt, sein Begleiter (33) erlitt leichte Verletzungen. Die fünf anderen Personen entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen der beiden Vorfälle. Insbesondere wird eine Auskunftsperson in einem blauen Fasnachtskostüm gesucht, welche sich nach der Auseinandersetzung in Neuenkrich um den 31-Jährigen kümmerte. Personen, welche Angaben zu den unbekannten Personen machen können oder die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.