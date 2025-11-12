Es ist eine Tat mit unklarem Motiv: Am Sonntagabend hat ein Tscheche die Scheibe einer Werkstatt eingeschlagen und Brandbeschleuniger in den Raum geschüttet. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der Mann konnte am Montag festgenommen werden.

Am späten Sonntagabend hat die Luzerner Polizei in Hohenrain im Ortsteil Baldegg einen 47-jährigen Mann aus der Tschechischen Republik festgenommen.

Der Mann hatte zuvor im Gebiet Gölpi eine Fensterscheibe einer Werkstatt eingeschlagen und Brandbeschleuniger in den Raum geschüttet. Der Brandbeschleuniger wurde nicht entzündet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1500 Franken.

Dank intensiver Ermittlungen konnte die Luzerner Polizei den mutmasslichen Täter am Montag festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet und klärt dabei auch das Motiv der Tat ab